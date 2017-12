Din ordenssans derhjemme afslører, hvordan du er som person

Facadefokuseret

Du har lækre kolonialprodukter stående fremme i køkkenet, men nænner ikke at bruge dem, og du har stearinlys, du aldrig tænder, fordi du synes, de er for pæne og håndklæder, du ligger frem kun til gæster. Du sætter en ære i at rengøre hele hjemmet, før du får besøg, så alt står knivskarpt, men når du er alene har du et langt mere afslappet forhold til dit hjem.

Det siger dit hjem om dig ifølge psykologen:

Denne type har en tendens til at være meget ambitiøse og arbejder hårdt for at opnå det, de stræber efter. Deres kreativitet er bedst, når de er under pres. De har et afslappet forhold til tid og vil helst slappe af og have det sjovt, men får ting gjort på kort tid.