Serie-stilikonet Carrie Bradshaw havde ikke bare en misundelsesværdig garderobe, hun havde også en fantastisk newyorker-lejlighed.

Lejligheden ligger midt på Manhattan og spiller en afgørende rolle i Sex and the City, da det er ved et skrivebord foran vinduet, at Carries klummer bliver til. Carries hjem rummer desuden et imponerende walk-in-closet, et soveværelse, samt et køkken, hvor ovnen udelukkende bliver brugt til opbevaring.