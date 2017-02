Her er årets smukkeste musthave til dit hjem

Renhed og rene linjer

Designeren Christoph Behling står bag Schweiziske Geberits douchetoilet AquaClean Mera, der med sin automatiske douchefunktion nænsomt og behageligt både vasker og tørrer dig efter toiletbesøg.

– Jeg designer luksusure for TAG Heuer og luksustoiletter for Geberit. For mig ville det være en katastrofe, hvis mit design så ”træt” ud efter 10 år. Design skal aldrig være moderne – det skal altid være tidløst, fortæller Christoph Behling.

AquaClean-toiletterne har vundet indpas i mange luksuriøse hjem i Danmark - men det kræver måske en kulturændring hos de fleste af os, at købe et toilet der vasker med lunt vand og tørrer dig efter toiletbesøg.

Vi bruger vand til at vaske hænder og hår – hvorfor ikke være lige så hygiejniske, når vi har været på toilettet?

- Jeg rengør jo ikke mine mudrede støvler med papir, og efter en tur på mountainbike tørrer jeg mig jo heller ikke med papir for at blive ren. Jeg er sikker på, at hvis du bruger et douchetoilet i én uge, så er du overbevist for resten af dit liv, siger designeren.

I Geberit AquaClean Mera er teknikken afgørende for, at douchestrålen rengør perfekt. Med en blid, pulserende vandstråle sørger toilettet for at give en grundig, skånsom og vandbesparende vask bagi.

Du betjener douche- og tørrefunktionen med et enkelt tryk på en fjernbetjening, og alle medlemmer af familien kan have deres egen profil. Det teknologisk overlegne AquaClean-toilet fra schweiziske Geberit er med andre ord fremtidens møbel og passer smukt ind på det designbevidste badeværelse.

Nysgerrig for at se, hvordan toilettet virker? Se videoen her.