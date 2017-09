Ikea-hacks til indretning af den lille gang

Fra boghylder til skabe

Ikeas bogreoler har ofte masser af hylder. Tricket er her at tage nogle af hylderne ud og bore et par knager i. Således kan du tilrettelægge hylderne, så de passer præcis til dine præferencer. Har du for eksempel en masse sko? Så lav ekstra hylder hertil.

Du skal bruge: Billy reol 249 kr. // Elvari krog 15 kr. for 2 stk.





