Ikea rammer plet med ny samarbejdskollektion

Som en del af designprocessen inviterede Tom Dixon 75 designstuderende fra henholdsvis The Royal College of Art i London, Musashino Art University i Tokyo og Parsons School of Design in New York til at deltage i idéudviklingen af Delaktig. Det gav Dixon og resten af designteamet hos Ikea mulighed for, at se helt nye løsninger og kombinationer i opbygningen af den ellers simple aluminiumssofa.

Resultatet er en sofa, der kan sammensættes, som det passer dig bedst og efterfølgende justeres og suppleres op med yderligere elementer som eksempelvis et ryglæn, endnu et armlæn eller en lampe.