Ikeas nye samarbejde tager dig sydpå

Det seneste år har Ikea demonstreret stærke designsamarbejder med alle fra danske Hay til en upcoming modedesigner.

Og den svenske møbelgigant slutter året i stor stil med endnu et samarbejde, denne gang med den hollandske designer Piet Hein Eek.

Resultatet er særkollektionen Jassa, som emmer af toner fra varmere himmelstrøg. Kollektionen er inspireret af Sydøstasien, hvilket man hurtigt fornemmer i tekstilerne, og sætter spot på gamle håndværkstraditioner:

“Vores ambition var at rette opmærksomheden på de naturlige materialer … Men hvad der måske er endnu vigtigere er det håndværk, som den (kollektionen, red.) indebærer og består af. Hvis vi ikke skaber et marked for disse former for produkter, der er lavet ud fra gamle håndværkstraditioner, vil de måske ikke bestå,” fortæller Piet Hein Eek.

Samarbejdet mellem Piet Hein Eek og Ikea er det første af sin slags og sættes til salg 10. marts 2017.