Ny it-farve udretter mirakler i dit hjem

Det kan være udfordrende at inkorporere årets farve ifølge Pantone, ultra violet, i boligen. Samme gør sig derimod ikke gældende for Pinterests farveanbefaling, sage, der er en del af mediets 100 rapport over de 100 trends, du skal prøve i 2018.

Sage er en grågrøn nuance og det lidt kalkede og naturlige look passer perfekt ind i skandinaviske hjem og kan bruges i alt fra køkken og badeværelse til stue og soveværelse.

Scroll videre, og bliv inspireret til, hvordan du kan anvende den nye it-farve i dit hjem.