Råt og industrielt: Ikeas nye kollektion giver kant til dit hjem

Ikea sprøjter for tiden spændende samarbejder ud med forskellige designere. Senest var det nyheden om, at Lady Gaga og Beyoncés stylist har indgået et samarbejde om kollektionen Omedelbar, og nu kan vi løfte sløret for endnu et samarbejde.

Denne gang er det den amerikanske modedesigner Chris Stamp, der er kendt for sin streetwear-æstetik, som har indgået samarbejde med den svenske møbelgigant.

Kollektionen, der har fået navnet Spänst, består udelukkende af sorte, hvide, grå og gennemsigtige design med det formål at appelere til et yngre publikum, der er særligt glade for det minimalistiske, rå udtryk.

“Hele idéen med Spänst er at sætte fokus på os selv som individer og det, der udgør vores individuelle udtryk. Som designer ved jeg, at tøj, sko og accessories alt sammen er med til at fortælle, hvem vi er, og det gælder også i hjemmet. Spänst giver derfor mulighed for at organisere og fremvise det, vi holder allermest af i stedet for at gemme det væk bag lukkede låger. Det handler om at være stolte af os selv og de ting, der karakteriserer os,” siger Chris Stamp i en pressemeddelelse.

Streetwear møder møbler

Chris Stamp er især kendt for sine design under navnet Stampd, der blandt andet tæller sneakers og tracksuits. Derfor giver det også mening, at kollektionen for Ikea indeholder nogle ret atypiske elementer i Ikea-regi.

Spänst inkluderer blandt andet Ikeas første basketball og -net, skateboard og skateboard/skohylde inspireret af Stamps rødder i L.A., hvor de to sportsgrene er store.

Desuden har der også sneget sig en hoodie, kasket, drikkedunk, sportstaske og andre anderledes ting ind i kollektionen, der ikke normalt findes i Ikeas varehuse.

“Med Spänst har vi forsøgt at give forbrugerne en bid af den rå street fashion, der kendetegner L.A. Der hvor skating, som et eksempel, ikke kun handler om transport, men er en kultur og en dedikeret livsstil. Derfor er det også en kæmpe ære at få lov til at designe Ikeas første skateboard nogensinde,” forklarer Chris Stamp.

Se hele kollektionen, der bliver sat til salg i starten af maj, nedenfor.