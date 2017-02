Sådan får du dine Ikea-fund til at ligne en million

Når du kigger i boligmagasinerne eller står i Ikea og ser deres møbelopstillinger, så ligner møblerne en million. Men når du kommer hjem, ser det ikke helt så godt ud, som du havde i tankerne – det er slet ikke unikt, og ligner bare det samme, som ALLE andre har. Og det er måske også derfor, at Ikea-hacks er blevet så populært. Det handler om, at man tager et Ikea-møbel, og ændrer det rent design- eller funktionsmæssigt.

Kig med i galleriet nedenfor og lad dig inspirerer til, hvordan du ved hjælp af få midler kan give dine Ikea-fund et personligt præg, og få dem til at ligne et eksklusivt designerfund, som alle ikke har.

Det er simple ting, som gør en stor forskel.