Det sikre valg, når det gælder badeværelser er hvid. Hvide fliser, hvid vask, hvidt toilet og vægge. Det er der såmænd ikke noget galt med, men hvis du længes efter noget lidt vildere, mere sofistikeret og moderne, men uden hverken tiden, pengene eller overskuddet til at give dig i kast med en makeover af et af de dyreste rum i boligen, så prøv i stedet at gøre denne ene, simple ting: mal loftet.

Vælg en mørk farve, for eksempel sort, og giv hele loftet en tur. Sørg for, at malingen du vælger egner sig til vådrum, hvis du også maler loftet i brusekabinen. Det betyder, at glansen skal være af en vis grad, så malingen ikke suger for meget fugt til sig.

Maler du derimod kun i de tørre zoner, kan du leger med det matte udtryk også.

Alene det at male loftet kan gøre en kæmpe forskel. Udskifter du også armatur til et af messing eller måske et sort og opgraderer med nye håndklæder, så er du nået langt på vejen til et lækkert velværerum. Se nogle fine eksempler nedenfor og prøv at forestille dig de samme rum med et hvidt loft. Ikke helt det samme, vel?