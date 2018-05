Sådan gør du rent på 10 minutter

3. Puds dit badeværelsesspejl

Hvis du ikke har tid til at give dit badeværelse den helt store tur, så sørg i det mindste for at pudse spejlet. Det er hurtigt gjort, men får dit badeværelse til at syne meget mere rent, fordi spejlet er det første, folk ser, og fordi det afspejler resten af rummet.

4. Gem opvask væk

En stor opvask i køkkenet er aldrig et kønt syn, og selvom du ikke kan nå at vaske op, behøver du ikke vise dine gæster dit beskidte service. Gem et par beskidte gryder i ovnen, eller fyld en vaskebalje med opvask, og stil den under din vask.