Sådan indretter du det lille køkken

Køkkenet er et af hjemmest centrale rum, som gerne skal være indrettet både flot og funktionelt. Men i mange boliger er plads i køkkenet en mangelvare, hvilket nemt kan resultere i rod.

Hvis du hører til blandt dem, som har et køkken på få kvadratmeter, så læs med her, hvor vi giver dig fem indretningsfifs, som vil gøre en verden til forskel.

1. Spise- og arbejdsplads

At have en spiseplads er vigtig for stemningen i dit køkken, og du behøver ikke at have massere af plads for at inkorporere det. Udnyt små hjørner eller anskaf et klapbord, som du kan slå ned, når du har brug for arbejdsplads. Hvis du kan få plads til et par spinkle barstole kan du kreere en hyggelig spiseplads.