Sådan indretter du et hjem sammen med din kæreste

Den største forskel mellem kvindelig og mandlig indretning er måske valg af teknologi. Mænd går ofte op i at eje store fjernsyn, hvor vi kvinder sagtens kan klare os med vores computerskærm, som passer perfekt til et Skam-maraton.

I kan sagtens kombinere teknologi og femininitet, I skal bare passe på, det ikke bliver for voldsomt med både en stor fjernsynsskærm og et hav af nipsting. Sørg derfor for, at væggen bag jeres fjernsyn er malet eller tapetseret i en rolig farve eller med et minimalistisk marmorlignende look som her.

Dekorer med en plante og et par lysestager, som står i kontrast til væggen og den store fjernsynsskærm, og som skaber en hyggelig stemning.

Vase, Karin Blach Nielsen hos Stilleben.dk 775 kr. // Lysestage, By Lassen hos Livingshop.dk 769 kr. // Tapet, Ferm Living hos Kaiku.dk 450 kr.