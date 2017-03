Rod stresser. Det har forskningen også vist. Ligger det og flyder allevegne, tricker det faktisk unødigt mange stresshormoner. Derfor er det godt at lære at smide ting væk og at bruge spidsfindige metoder til at holde rodet nede.

Læs for eksempel mere om den japanske oprydningsguru, Marie Kondo, og hendes oprydningssystem, som har taget verden med storm.

Billedet her er fra en af stuerne i Paprika Steens herskabslejlighed.