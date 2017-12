Cool nordisk spa: Forkæl dig selv med gennemført velvære

Mange af os er allerede vilde med spa-ophold, når krop og sjæl skal forkæles lidt ekstra.

Ved Blåvand på den jyske vestkyst ligger Hvidbjerg Strand. En oase, som på fineste vis kombinerer dansk arkitektur, natur og mad - og er en smuk ramme for et tiltrængt pusterum i hverdagen.

Fra hotellet kan du kigge ud over Vesterhavet. De barske, åbne vidder, der har haft stor betydning for familien, der driver stedet.

- Jeg elsker Vesterhavet. Stranden, luften, arealerne. At der er plads og ro. Jeg er opvokset her, og det er en gave at få lov at udvikle Hvidbjerg Strand og et privilegium at arbejde for at gøre vores gæster glade, fortæller Steen Slaikjær, der driver stedet sammen med søsteren Lene.