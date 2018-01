HVAD ER DINE FAVORITTING I LEJLIGHEDEN?

“Sofapuden med den blå sommerfugl. Jeg gik igennem en periode, hvor jeg led af panikanfald efter en tid med for meget stress – jeg havde ikke passet godt nok på mig selv. Jeg rejste og arbejdede for meget. Derfor besluttede jeg mig for at arbejde med, hvordan jeg havde det med mig selv. Samme dag, som jeg købte sofapuden, købte jeg også et par gaver til nogle veninder og nogle selvhjælpsbøger til mig selv – om chakra og tidligere liv, efter anbefaling fra en akupunktør. Da jeg kom hjem, gik det op for mig, at alt, jeg havde købt den dag, havde billeder af en blå sommerfugl på. Blå sommerfugle symboliserer vistnok forandring, og de opfylder ønsker.”





