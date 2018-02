Se Søstrene Grenes suveræne interiørkollektion

Søstrene Grene har sans for at skabe interiør til en rimelig penge. Torsdag 1. marts lancerer Søstrene Grene deres årlige forårs-interiørkollektion, som byder på en lang række nyheder. Kollektionen kredser om bløde former og tekstiler i fine, afdæmpede nuancer, såsom støvet grøn, blå og lyserød, samt naturlige materialer som træ og rattan.

Derudover slår Søstrene Grenes nye kollektion et slag for farvet glas, som både kommer i form af vaser og små møbler med glasdetaljer. I tråd med forårssæsonen spiller blomster også en stor rolle og bliver blandt andet brugt som designmotiver.

Du kan se den nye kollektion herunder.