Er du Costumes nye praktikant?

Drømmer du om en fremtid i den digitale mediebranche? Brænder du kommunikation, journalistik, sociale og digitale medier? Og er du vild med mode og skønhed? Så er du landet det rigtige sted!

Costume søger to knivskarpe praktikanter til vores digitale redaktion, som er klar til at blive en del af et engageret, ambitiøst og dynamisk team.

Du får dine egne ansvarsområder, og dit arbejde vil spænde fra at skrive artikler til flere forskellige målgrupper, foretage interviews og lave shoppinggallerier til at arbejde med Photoshop, videoproduktion, deltage i redaktionsmøder og meget, meget mere.

OM DIG

Du brænder for digitale medier og kommunikation, og du mestrer derfor både grammatik og sætningskonstruktion. Du er vild med livsstilsjournalistik og klar på at formidle de nyeste tendenser fra catwalken, lave udførlige beautyguides og skrive de seneste modenyheder.

Du har et kendskab til Photoshop og interesserer dig for sociale medier. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med CMS-systemer og Trello.

Du trives i en afvekslende hverdag, hvor tempoet er meget højt, og du forstår at holde mange bolde i luften – også når der er travlt. Vi lever af gode ideer, og derfor er det også vigtigt, at du har masser af dem.

Til gengæld tilbyder vi et sjovt, spændende og lærerigt praktikophold, hvor du vil få stor praktisk erfaring, gode udviklingsmuligheder samt løbende sparring.

SØG STILLINGEN

Lyder det som noget for dig, så send CV og ansøgning til Costumes digitalredaktør, Amira Høg Daimar, på amirad@costume.dk.

Skriv en idé til en artikel, du tror ville gå godt på Costume.dk.

Vedhæft desuden et billede af fem ting, du ønsker dig til din garderobe/skønhedshylde netop nu – sat op i en kollage i Photoshop.

Ansøgningsfrist: 10. oktober

Praktikstillingen er ulønnet og skal være en del af dit uddannelsesforløb. Praktikstillingen omfatter 25-37 timer om ugen alt efter skolegang og fritidsarbejde, og arbejdspladsen ligger på Frederiksberg. Opstart i januar/februar 2018.