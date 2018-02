Costumes forårsnummer + Bo Bedre

Det kvindelige skønhedsideal på catwalken, i kampagnerne og i magasinernes modeserier er langsomt ved at blive mere alsidigt. Udviklingen i modebranchen er forhåbentligt et tegn på, at synet på kvinder generelt er ved at ændre sig. Kvinder i den vestlige verden i dag er meget mere selvstændige og er ikke bange for at tage modige valg – på trods af konsekvenserne for dem selv og dem omkring dem.

Derfor er det med stor glæde, at vi i det nye Costume, som lander i dag, kan præsentere dig for en masse fantastiske kvinder, der hver især er med til at udvide vores horisont.