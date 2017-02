3 ting, du aldrig må gøre, før du lægger foundation

2. Læg aldrig foundation på en urenhed, du har pillet ved

Ligesom du skal give huden fred efter en ansigtsbehandling, skal du bestemt heller ikke lægge makeup på en urenhed, som du lige har pillet ved. Du har nok hørt, at du helt skal holde dig fra at pille ved din hud på grund af bakterierne fra dine hænder, som bare vil gøre urenheden værre. Tilføjer du makeup til den ligning, er der pludseligt tale om en sand bakteriebombe.

Det kan både medføre, at den urenhed, du har pillet ved, bliver mere betændt og at bakterierne spredes til dine makeuppensler og andre dele af huden, når du kører din foundation rundt i hovedet. Det er derfor et absolut no-go at prikke urenheder, inden du lægger makeup.

3. Du må aldrig lægge foundation på en svedig eller varm ansigtshud

Når du sveder, eksempelvis efter du har trænet, vil dine porer stå helt åbne. Derfor vil brug af foundation tilstoppe porerne, hvilket kan medføre urenheder.

Væn dig derfor til at vaske ansigtet efter træning, helst med et renseprodukt og som minimum med koldt vand, så porerne lukkes, inden du lægger foundation.





MERE FRA COSTUME