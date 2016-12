5 geniale tricks til at lægge den perfekte eyeliner

Den magiske tape

Dette trick virker måske lidt skørt, men vi lover, at det vil gøre det superlet for dig at lægge en perfekt lige streg.

Sæt tapen, så den flugter med kanten af din underste vippekant og med retning mod slutpunktet af dit bryn. Sæt derefter et stykke tape ved det andet øje, og sørg for, at de to stykker tape sidder ens. Tegn din streg langs tapen, og fjern tapen igen, når eyelineren er helt tør.

Du kan du også nøjes med at holde et stift stykke papir op til øjet og tegne din eyeliner efter det.