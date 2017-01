5 plejende mascaraer, der giver længere vipper

Cliniques Lash power mascara tilbyder ikke pleje i sig selv, men er lavet til at blive vasket af med varmt vand, hvilket er mere skånsomt for dine vipper. Man mister nemlig en del vipper ved konstant at gnide øjnene fri for mascara med vatrondeller og makeupfjerner.

Med denne formel vaskes vipperne meget let fri for mascara, og bliver derfor mindre slidt end normalt, hvilket på sigt vil give fyldigere vipper.

Lash power mascara, Clinique 195 kr.