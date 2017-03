6 mascarafejl, du sikkert begår

4. Du bruger den forkerte farve

De fleste drømmer nok om knaldsorte vipper, men det er ikke nødvendigvis den farve, som klæder alle bedst eller fremhæver øjnene på smukkeste vis. Har du meget lyse træk, kan en helt sort mascara se meget unaturlig ud, hvorfor det kan være flot at prøve en brun variant i stedet.

Det er også de færreste, som tør at eksperimentere med farven på deres mascara og mange får derfor aldrig chancen for at se, hvordan en blå mascara fremhæver brune øjne, ligesom bordeaux får det smukkeste frem i grønne øjne.

5. Du bruger for mange lag

Har du fået for vane at påføre mange lag mascara, så husk, at jo flere lag du påfører, jo stivere og mere klumpede vipper vil du ende op med.

Ønsker du et mere naturligt resultat, så hold igen med de mange lag, og undlad at lade lagene tørre, inden du påfører mere mascara, da det gør vipperne sværere at arbejde med.

6: Du glemmer vipperødderne

Glemmer du at føre mascarabørsten helt ned til vipperødderne, kan du ende med et look, der giver indtrykket af, at du har korte, stumpede vipper. Derfor skal du huske at føre børsten helt ned til vipperødderne.

Det kan også være en god idé at bruge børsten i zigzag-bevægelser fra rødderne og op, da det sikrer en optimal dækning af hvert eneste vippehår, hvilket giver længere og fyldigere vipper.





