8 piger køber denne concealer hvert minut

Udover at have en meget rimelig pris på cirka 37 kroner, har den også den fordel, at den både kan dække mørke rande og røde urenheder. Nogle concealere, heriblandt YSLs Touche éclait, er nemlig særligt gode til at dække mørke rande, men dur ikke til urenheder. Deres formler er lavet til at tiltrække sig lyset, og vil derfor fremhæve urenheden frem for at skjule den.

Det er heldigvis ikke tilfældet med denne populære conccealer, som kan bruges til det hele, og har du lyst til at prøve den, kan den bestilles over Boots.com.





