Den smukkeste makeup til blå øjne

Den bedste makeup til blå øjne

Tager du et kig på et farvehjul, a la det fra folkeskolens billedkunsttimer, vil du hurtigt se, at den blå nuances komplementærfarve er orange. Det betyder, at orange er den farve, som står i størst kontrast til blå, og som derfor vil fremhæve den blå farve mest.

Derfor bør du tænke i orange og kobberfarvede nuancer, næste gang du vil fremhæve dine øjne, og alt efter hvilken blå farve dine øjne har, vil du nedenfor finde det bedste farvematch til dig.