Det magiske ord, der får beautyting til at blive udsolgt

En enhjørning er jo et magisk væsen, så måske tillægger det produkterne magi? Læbepomaden fra Too Faced kaldet Unicorn tears lyder overjordisk blødgørende, Unicorn-penslerne ligner, at de er lavet ud af en enhjørning, mens Unicorn essence fra Farsali blev udsolgt umiddelbart efter produktet ramte Sephora.

I skrivende stund er Unicorn tears det eneste af de populære produkter, som er kommet på lager igen. Hvis du derimod tør kaste dig ud i nogle ikke-magiske, men supereffektive og prisvenlige produkter, kan du se mere her.