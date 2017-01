Farvel til foundation i den forkerte farve

Online shopping. Vi indrømmer, at vi er lidt små-afhængige af shopping fra sofaen, hvor vi slipper for at mase os ind i et svedigt prøverum, efter at have stået i kø til i 20 minutter.

Der er dog visse produkter, der kan være svære at købe på nettet – foundation er et af dem. Hvis du vil eksperimentere med et andet mærke, end du plejer at bruge, kender du ikke den farve, som passer perfekt til dig, så risikoen for et irriterende fejlkøb er stor.

Heldigvis har hjemmesiden Findation fundet løsningen på vores problem. Her bruger de algoritmer (og som de så fint skriver på deres hjemmeside, så er det en masse fancy matematik-ting) til at finde matchende farver på tværs af flere forskellige brands og produkter.

Det er MEGET simpelt at finde dit nye produkt på Findation, og her får du en lille lynguide: