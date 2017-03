Ny makeuptrend giver perfekt hud

Sådan gør du

For at du ikke skal ende op med grønne og gule plamager i ansigtet, er det vigtigt, at du lægger din color correcting og derefter dækker den med concealer. Color correcting er som sagt et redskab, der bruges til at neutralisere farver, og derefter skal concealeren bruges til at skjule color correcteren, hvilket vil give det perfekte resultat.

De fleste råder til, at du skal lægge din color corrector inden både foundation og concealer, men hvis du kun har tænkt dig at dække nogle små områder, såsom urenheder eller pigmentpletter, kan du nøjes med at lægge din color correcting efter din foundation, men altid før brug af concealer.