Sådan får du den perfekte hverdagsmascara

Læg det perfekte hverdagslook

Vil du gerne ramme det perfekte hverdagslook, så giv dine vipper et let buk med vippebukkeren, påfør mascara, og red gerne dine vipper igennem med en ren mascarabørste.

Du kan også vælge en brun mascara, eller blande en mascara med en klar bryngel ved først at lægge et let lag mascara, som du derefter børster igennem med bryngeléen, inden mascararen har nået at tørre.