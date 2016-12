Sådan får du dine øjne til at se større ud

Små, trætte øjne har aldrig været særligt eftertragtet. Men hvad kan man gøre, hvis man ikke fra naturens side af er født med store bambiøjne?

– heldigvis ret meget, og med kun få hjælpemidler, såsom nude-eyeliner, highlighter og masser af mascara.

Vil du gerne have øjne, der syner af mere, så følg disse seks nemme trin, der vil gøre hele forskellen:

Nude øjenskygge

Start med at påføre en mat nudefarvet øjenskygge på hele øjenlåget. Dette vil neutralisere de blå- og rødlige farver, som du kan have på øjenlåget og giver en god base til resten af makeuppen.

Brun eyeliner om øjet

Påfør en eyeliner i en mild brun farve langs din ydre, øvre og nedre øjenvippekant. Giv gerne den ydre øjenkrog lidt ekstra farve for at få øjet til at syne bredere og mere defineret.

Nude eyeliner

En nude eyeliner er din bedste ven i kampen for både større og friskere øjne. Påfør den nude-eyeliner på den nederste våde øjenvippekant. Eyelineren vil straks gøre, at dit øje syner større og mere åbent, og nudefarven vil neutralisere eventuelle røde farver i dine trætte øjne.

Husk at vælge en nude frem for en hvideyeliner, som kan se meget kunstig ud.