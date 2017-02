Sådan skaber du det perfekte datelook

Har du god tid og gerne vil have et look, som adskiller sig fra dit normalt hverdagslook, kan du forsøge dig med en makeup, der har fokus på læber og øjne, hvilket er en af 2017’s store makeuptrends.

Lad dig inspirere af Carolina Hererra eller By Malene Birgers beautylook, og skab en makeup bestående af mørke øjne og glamourøse røde læber.

Sådan gør du

Øjnene:

Læg en mørk farve i enten sort eller mørkebrun på det øverste øjenlåg med en bred pensel og sørg for at tone kanterne godt ud. Jo mere du blender din øjenmakeup, desto pænere bliver den.

Tag derefter en mindre pensel, og læg farve under øjet langs den nederste vippekant. Alt efter hvor meget effekt du vil have, kan du vælge at lægge en mørk kohl-eyeliner på øjets nederste våde kant. Looket bliver mere intenst med den sorte streg, men kan også sagtens fungere uden. Har du meget små øjne, vil det være bedst at undlade den sorte streg.

Afslut med mascara, og læg gerne lidt highlighter ved øjets inderste øjenkrog og ved brynbenet for at åbne øjet og gøre makeuppen mindre tung.

Læberne:

Ligesom med det naturlige læbelook er det en god idé at skrubbe læberne, så de ikke ser tørre ud under læbestiften. Føler du, at dine tænder syner lidt gullige, så vælg en læbefarve med mere blålige undertoner frem for orange, da det vil få tænderne til at syne mere hvide.

Du vælger selv, om det skal være en cremet eller en mat læbestift. For at looket ikke skal blive for meget, så undlad at tegne læberne op, men læg blot læbefarven på i flere tynde lag, som du dupper på med dine fingre.

Den udtonede læbekant bliver en af 2017’s største skønhedstrends, og giver en smuk og afslappet læbefarve, som samtidigt er en del nemmere at lægge, end den skarpt optegnede læbe.