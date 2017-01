Sådan skal din makeup se ud i 2017

Color correcting

Color correcting går ud på, at du ved brug af bestemte farver kan dække både urenheder, pigmentpletter, mørke rande og rødmen. Du skal lægge dine color correctere inden du dækker med foundation eller concealer. Således kan du eksempelvis bruge grøn farve til at neutralisere rødmen og gul farve til at dæmpe det blålige skær under øjnene.

Det kræver en smule øvelse, men giver til gengæld illusionen af en fejlfri hud. Heldigvis er der mange makeupbrands, som i 2017 vil tilbyde meget prisvenlige color correcting-paletter med dertilhørende guides, der gør det lettere at lægge de forskellige farver.