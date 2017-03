Ser du træt ud? Simpel ændring får dig til at fremstå frisk

Man plejer at sige, at kuren mod mørke rande er mere søvn, men det kan være svært at finde tiden i en travl hverdag.

Heldigvis gør en concealer det let at trylle sig til et friskere udseende, men mange begår den fejl, at de ikke lægger deres concealer på den måde, som giver ansigtet det bedste resultat, ligesom at mange glemmer at dække den del, som gør os mest trætte at se på.

Psst ... Kender du de syv tegn på, at du ikke får søvn nok?