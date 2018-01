11 ikoniske items, du skal have i din garderobe

Den hvide krave på en skjorte reflekterer lyset til dit ansigt, hvilket har været med til at gøre den til en klædelig klassiker i garderoben. Den originale Oxford-skjorte er vævet i en lidt grov bomuld og er kendetegnet ved, at kravens to spidser er fæstnet med en lille knap, hvilket er inspireret af de engelske polorytteres skjorter, hvis kraver ligeledes var knappet ned til selve skjorten for ikke at flappe rundt under ridningen. I 20’erne var Hertugen af Windsor med til at gøre skjorten populær – den symboliserede et mere rent og komfortabelt look end tidligere, hvor krave og skjorte var adskilt.

Skjorte, Ralph Lauren ca. 737 kr.