3 cool denimtrends

Denim er et af de vigtigste materialer i modebilledet, og i 2018 vil du se endnu flere fortolkninger fra de forskellige brands.

Vær ikke bange for at træde ud af din komfortzone og prøve noget nyt, da trenden er 'anything goes'. Også at kombinere denim med denim.

Hent inspiration i disse trendy forårsnyheder fra Weekday, som har en cool og afslappet 90'er vibe og er 100 % organic cotton.