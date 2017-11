3 (gode) grunde til, at det er okay at have 10 par sorte støvler

3. Sort er det fornuftige valg

Måske vil bankrådgiveren, din mor og kæreste bedre kunne forstå dine investeringer, hvis du kom med flere forskellige farver sko. Men chancerne for, at du også er glad for de hvide go go-boots eller de langskaftede lilla sokkerstøvler om et år er langt mindre, end hvis du vælger et par i klassisk sort.

