3 outfits, der får dig til at syne slankere

Vil du skabe illusionen af længere ben og en slankere silhuet, skal du gå efter et par jeans, som går ned over anklen. Buksen skal helst være højtaljet og stoppe lige ved navlen. Går dine jeans' lukning langt over navlen, kan de modsat få hofter og bagdel til at syne mere voluminøs.

Du får mest ud af dine jeans ved at kombinere dem med et par høje hæle og en overdel, som er stoppet ned i buksen, så der sættes fokus på taljen.