5 overraskende fejl du begår, når du vasker dine jeans

2. Du vasker dem ikke på vrangen

Det er ikke alle, der tænker der over det, men det er altid en god idé at vaske dine jeans på vrangen. For selvom dine jeans med tiden får personlighed og et unikt præg af at blive brugt, bør du vaske dem på vrangen for at bibeholde mest muligt af farven. Og husk altid, at vasken af dine jeans afhænger af, hvilket look og hvilken feel du vil give dem.