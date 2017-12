Alle danske kvinder elsker disse 5 items

Vi danske kvinder bliver som aldrig før hyldet for vores stil. Udlandet har altid haft et godt øje til os, men hvor vi tidligere har været kendt for det klassiske og minimalistiske, har vores personlige twist og tilgang til moden nu for alvor vakt opmærksomhed.

Vi mestrer det afslappede look, og det er netop det, som tiltaler omverdenen – og flere stylingmetoder er nu blevet synonym med os danskere, for eksempel lag-på-lag: Blazer over trøjer, trøjer over kjoler, kjoler over bukser, og vi kunne blive ved. Farvel Jantelov – vi er megaseje, og vi fortjener al opmærksomheden.