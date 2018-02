De smukkeste brudekjoler nogensinde

Elizabeth Taylor

Intet mindre end syv gange nåede den smukke skuespillerinde at gifte sig. I 1964 sagde hun ja til sin medskuespiller, Richard Burton, som hun havde spillet over for i Cleopatra.

Atypisk valgte hun at lade sig vie i en iøjnefaldende, gul bryllupskjole i chiffon. I håret havde hun et væld af blomster. Et smukt og unikt look, som hverken er set før eller siden.