1960’erne er et af de mest ikoniske modeårtier, hvor miniskørtet blev allemandseje og bikinien fik sin filmdebut i James Bond-filmen Dr. No fra 1962. Samtidig var det et årti, der forsøgte at forudsige fremtidens stil, hvilket kom til udtryk i en futuristisk modebølge, der mest af alt ligner noget fra en dårlig sci-fi film. I dag kan vi kun prise os lykkelige for, at designerne dengang ikke fik ret i deres forudsigelser.

© Austin Powers: International Man of Mystery (1997)