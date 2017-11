Rød er selvtillidens farve. Rød er både kraftfuld og intens, og den kræver derfor sin kvinde at bære. Hvis det er vigtigt for dig at vise gennemslagskraft, eller hvis du gerne vil ses i et romantisk lys, er rød et godt valg, da farven både repræsenterer styrke, passion, og gør dig mere attraktiv.

Som en ekstra bonus klæder rød alle hudtoner, så du behøver ikke være i tvivl om, hvorvidt du kan bære farven.