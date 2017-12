Derfor bruger du alle dine penge på én taske

Branding og eksklusivitet

På grund af nutidens velfærd, er det blevet muligt for en langt større del af befolkningen at købe de eftertragtede luksuriøse items, der førhen kun var forbeholdt den øverste sociale klasse. Ifølge Jones er det en udvikling, som luksusbrands modarbejder:

“Generelt har luksusbrands kæmpet imod denne tendens for at prøve at bevare deres eksklusivitet. De har blandt andet indsnævret deres kollektioner til dyre prisklasser i et forsøg på at bruge pris som barriere, og regulerer tilgængeligheden af deres brands på markedet ved at begrænse de steder, man kan købe dem,” forklarer Jones.

Nutidens sociale medier har dog gjort det svært for modehusene at bevare eksklusiviteten. Jones forklarer, at de sociale mediers indtog i hverdagen, og især Instagram, har skabt et nyt fænomen, hvor de dyre tasker postes af forbrugerne, der belønnes med likes.

Det gør, at tasken udstilles på det sociale medie for en målgruppe, der ikke længere kan kontrolleres af brandet. De dyre items virker derfor mere tilgængelige, end da de kun blev markedsført på traditionel vis i dyre modemagasiner.