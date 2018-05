Derfor elsker alle Chanel

Mikser det tidløse og det nye

Chanel. De to C’er, der krydser klinger og former et af verdens mest ikoniske former et af verdens mest ikoniske logoer, et logo, som langt de fleste kender, et logo, der minder os om ballerinasko og boucléjakker, om kviltede tasker og Marilyn Monroe svøbt i Chanel no. 5 – om noget med den der aura af uopnåelighed, ufravigelig stil og luksus. For alt det, Chanels succes som modehus bygger på, er klassisk: en klassisk duft og klassiske items. Men i dag er deres succes meget bredere end det, for også digitalt er Chanel førende i sin klasse af luksushuse med over én million følgere på YouTube og 27 millioner på Instagram og flere ambitiøse, digitale projekter på tegnebrættet. Ganske vist har vi en forkærlighed for det tidløse lige nu, men vi jagter stadig det nye, og derfor er Chanels enorme succes værd at tage et kig på.