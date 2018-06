Derfor er Chanels logo sort

Farverne når fra øjet via forskellige processer frem til de kirtler i hjernen, der styrer vores hormoner. Det er de processer, der påvirker vores humør og vores underbevidsthed. Når vi ser en farve, ryger den gennem alle de her led for til sidst at sætte en reaktion i gang. Selvom vi ikke er klar over det, ser vi ikke bare en grøn væg, vi reagerer på den.

Farver kan opkvikke, berolige eller dræne dig. Mørke farver gør dig (sjovt nok) træt, en masse mørkegrå som vægfarve kan endda fremprovokere en depression. Et gult soveværelse gør dig gladere for at stå op om morgenen, mens det beroligende i mellemblå vil gøre det lettere for dig at falde i søvn.

Mange forskere har i årtier eksperimenteret med farveforsøg for at se, hvordan vi reagerer i forskelligfarvede miljøer. Et amerikansk fængsel havde problemer med urolige og aggressive indsatte. Fængselscellerne blev malet rosa, og de indsatte blev mere rolige.

Rosa dæmper ophidselse og angst og appellerer til dine følelser, hvorimod et rødt rum får pulsen og hjerterytmen op. Røde rum giver endda en højere kropstemperatur hos mennesker, hvor blå er så beroligende, at da man i et område i Skotland installerede gadelygter med blåt lys, faldt kriminaliteten.