Det bedste tidspunkt at sælge ud af din garderobe

Et nyt år er begyndt og hermed en god mulighed for at få skiftet ud i garderoben, som meget muligt gemmer på items, der måske slet ikke så dagens lys i 2017. Hvis dette også er tilfældet for dig, er det nu, som i lige nu, at du skal sælge dit tøj videre – i hvert fald ifølge verdens største secondhand-webshop Thredup.

Thredup har brugt deres enorme mængde data til at kortlægge, hvornår det er bedst at sælge ud af sit klædeskab og er kommet frem til at “seller’s spree”, som de kalder perioden, begyndte 22. januar og varer hele februar med. I gennemsnit bliver varer i denne periode solgt op til 20 procent hurtigere og sælger tjener 25 procent mere på hvert salg. Heraf navnet "seller's spree", som nærmest beskriver det modsatte af en "shopping spree", hvor den eufori, som man kan opleve ved at købe en masse nyt tøj, i stedet opnåes ved at sælge det.