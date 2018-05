Det skal du overveje, før du køber en skjorte

7. Find din stil

“Du skal finde dna’et i din stil, men altid give det en balance og måske udfordre dig selv lidt, når du vælger dit tøj. Du bliver både bevidst og ubevidst vurderet af andre ud fra det tøj, du har på, og det er aldrig interessant, hvis man er helt i sort eller hvid. Den samme skjorte kan udtrykke vidt forskellige ting, alt efter hvordan du bruger den. Alene ved at smøge ærmerne op ligger der et helt klart signal, selvom vi måske ikke lige tænker over det, når vi gør det om morgenen.”

8. Gå efter alsidighed

“Mine skjorter har altid navne, og mine personlige favoritter er dem i mine kollektioner, hvor navnet starter med B – blandt andet Bianca og Berta. De er oversize i snittet uden at være for trendy, og de kan både bæres nede i et par bukser og udenpå. De er pæne til alt fra bløde bukser med vidde til stramme jeans. Det er en skjorte, der kan rigtigt meget – en god kvalitet at huske på, når du skjorteshopper.”