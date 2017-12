Det skal du overveje, før du køber en vinterjakke

DUN VERSUS SYNTETISK MATERIALE – HVILKET ER MEST BESKYTTENDE, NÅR DET KOMMER TIL REGN OG FUGT?

“Dun har ikke specielt gode varmeegenskaber, når det bliver vådt. Så ‘kollapser’ materialet, hvilket svækker isolationseffekten. Under sådanne forhold vil syntetiske dun være et bedre alternativ. Hvis man vil købe en dunjakke, der skal kunne bruges i områder med meget regn, bør man sørge for, at den er vandtæt, eller meget vandfrastødende, så dunene i jakken ikke bliver våd.”

HVORDAN SKAL MAN VASKE SIN DUNJAKKE?

“Vask jakken med et vaskemiddel beregnet til dun, og put den derefter i tørretumleren med et par tennisboble for at puffe den op igen. Brug kun vaskemiddel beregnet til dun for ikke at ødelægge de naturlige olier som dunene er behandlet med. Opbevar jakken på et køligt sted uden direkte lys,” afslutter Holden.

