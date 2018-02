Disse trends skal du droppe i 2018

Flænsede jeans med alt for store huller er en trend, som er blevet taget til nye ekstremer hver sæson de seneste år. Det hele startede med et par diskrete flænger på knæet, men efterhånden forsvandt der mere og mere denim, som blev erstattet af den bare hud. Og i 2017 under modeugen i Tokyo blev trenden taget til nye højder. Nu er det på tide at lægge stof til bukserne – hvilket vi gerne ser ske i 2018.