Efterårets 8 største tendenser

I kølvandet på tidens 90’er-ånd kaster designerne sig igen over tern. Det geometriske spil med linjer på tværs af hinanden er efterårets darling. Brug tern i et lag på lag-outfit, eller opnå et nonchalant look med en blazer som din eneste overdel.

Bluse, Résumé 700 kr. // Skjorte, Britt Sisseck ca. 1.540 kr. // Buksedragt, Ganni 1.799 kr. // Cardigan, Sand 2.995 kr. // Bluse, Lovechild 1979 hos Nuecph.dk 1.500 kr.